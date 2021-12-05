Недосып, родственники, подарки: как бороться с предновогодним стрессом

“Ковидные” ограничения все еще сохраняются почти во всех странах мира, и это становится дополнительной стрессовой ситуацией к тем, что обычно складываются на Новый год. Это самый любимый, ожидаемый всей семьей праздник, но вместе с тем сохраняется большая вероятность получить психологическую травму в суетливом потоке притворно счастливых людей. Что делать и как пережить трудный период, рассказывают специалисты.

Нарушение сна

Большинство взрослых скажут, что столкнулись с серьезными нарушениями сна в предпраздничный период. Факторов может быть много: от переживаний по поводу наряда до отношения родственников к подаркам, которые вы хоть и тщательно подбирали, но вдруг не угадали. Вообще специалисты рекомендуют не волноваться по поводу отношения к подаркам. Вы старались, выбирали, потратили целое состояние, и то, что человек не может достойно принять презент, говорит о низком уровне воспитания. Это не ваша проблема. Выдохните и расслабьтесь.

Лучше сосредоточьтесь на том, что вы едите и пьете. Праздники – это сплошные застолья с избытком сладкой и тяжелой пищи, а также алкоголя. Постарайтесь не наедаться на ночь, потому что организм начнет аккумулировать силы на переработку пищи и вы вряд ли уснете.

То же самое касается алкоголя. Он дает мнимое расслабление, вы можете отключиться, провалиться в забытье, но это точно не будет полноценным сном. Постарайтесь не пить за несколько часов до отхода ко сну, и, если есть возможность, выйдите на короткую прогулку, которая успокоит нервы и остудит кровь.

Страх неизвестности

В прошлом году все увеселительные мероприятия были отменены, и мы проводили праздничные каникулы, ориентируясь исключительно на свою фантазию. В этом году мы снова опасаемся локдауна, и многие уже заранее начинают переживать о том, что не смогут поддержать традицию семейного праздничного ужина и выпечки печенья. Не поддавайтесь панике, говорит Одри Тан, дипломированный психолог и автор множества научных статей. Если негативные эмоции вас захватили и вы ждете Новый год со страхом, успокойтесь.

Для начала скажите себе, что чувствовать любые негативные эмоции нормально, это часть нашего ментального опыта. А теперь вспомните, что прошлогодние праздники прошли не так плохо, как нам сейчас представляется. Мы встречались с родственниками и друзьями на днях рождения, оформляли доставку продуктов себе и приносили заказы другим. Общение было скудное, но оно было. В этом году все будет, по крайней мере, так же, поэтому не думайте о том, что вас ждет неизвестность.

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Сохраняйте позитивный настрой

Зимой световой день в два раза короче, поэтому организм испытывает нехватку витамина Д, который участвует в выработке гормона счастья. Решить проблему можно простым способом – купите пару ламп или ходите в солярий раз в неделю. Это помогает организму поддерживать тонус. Почаще гуляйте на свежем воздухе, желательно с родными и друзьями. Прогулки насытят организм кислородом, а общение подарит душе теплоту. Старайтесь как можно больше двигаться.

Общение с родственниками

Даже если в целом отношения в семье всегда мирные и доброжелательные, праздничный сезон может проявить в каждом члене семьи самые низкие качества, считает Люси Бересфорд, психотерапевт и эксперт по отношениям. У многих новогодние праздники ассоциируются с идеальными отношениями, мы хотим видеть образцовую семью, в которой все счастливы и улыбаются друг другу. Своим ожиданием гармонии мы усиливаем давление внутри семьи. Чтобы избежать конфликтов, постарайтесь максимально отказаться от перфекционизма. Все не может быть идеальным, поэтому, чтобы сохранить чувство контроля, сосредоточьтесь на мелких деталях. Это отвлечет вас и немного расслабит. Можете заранее спланировать общение с теми родственниками, которые являются для вас токсичными и расходуют попусту вашу энергию. Может быть, некоторые члены семьи на дух друга друга не переносят. Займитесь планированием общения, чтобы люди случайно не пересеклись в вашем доме.

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Будьте добры к себе

В первую очередь вам нужно сохранить себя, поэтому, если вы заранее знаете, что ситуация будет тяжелая и малоприятная, позаботьтесь о смягчении обстоятельств. Например, если дети будут соперничать за ваше внимание, не расстраивайтесь. Примите ситуацию и спросите себя, почему вы испытываете негативные эмоции. Возможно, если копнуть глубже, вы найдете для себя ответ на этот вопрос. Что касается неприятных родственников: разбавьте компанию. Пригласите соседей аналогичного возраста или друзей. Они помогут занять гостей и примут большую часть эмоционального удара на себя. Чтобы снять напряжение, уделите себе четверть часа, помедитируйте или сделайте легкий комплекс упражнений, можно на улице, чтобы поднять уровень кислорода в крови.

Чувство одиночества

“Поп-культура навязывает нам образ праздника как самого счастливого семейного времени, поэтому многие люди чувствуют себя одинокими”, – говорит доктор Робин Харт, психолог и соучредитель приложения “Стресс и тревога”.

Это касается не только пожилых людей. В эту категорию, согласно исследованиям, попадает и молодежь. Если вы в числе одиноких, специалисты советуют заранее составить себе список занятий. Выберите несколько интересных фильмов, найдите сериал, который давно хотели посмотреть, подготовьте книги, которые давно ждут своей очереди. Поймите, что одиночество не крест и это время дается вам для саморазвития. Но не сидите в замкнутом пространстве. Одним из правил поддержания психического здоровья является привычка поддерживания социальных контактов. Найдите клуб по интересам, запишите в библиотеку или просто желайте покупателям в магазине хороших праздников. И почаще улыбайтесь. Это работает против стресса. Правда.