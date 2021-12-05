В Германии выступили против зависимости ФРГ от политики США

Время для остановки «Северного потока – 2» ушло, власти ФРГ не должны зависеть от внутренней политики США и должны обеспечить серьезное отношение Вашингтона к решениям Берлина, сообщил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Отвечая на вопрос, не облегчит ли жизнь президенту США Джо Байдену остановка проекта «Северный поток – 2» со стороны Берлина, он отметил: «Да, но для этого [остановки], очевидно, сейчас уже слишком поздно», передает ТАСС.

«Кроме того, если мы после выхода из атомной энергетики до 2030 года еще намереваемся отказаться от угля, то наша потребность в газе в среднесрочной перспективе не снизится», – заметил Ишингер.

«Конечно, мы не должны зависеть от американской внутренней политики, но мы должны обеспечить то, чтобы нашу политику в Америке по-прежнему правильно понимали и серьезно к ней относились», – сообщил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

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Затронув тему угрозы новых санкций со стороны США против проекта, глава форума отметил: «В Конгрессе до сегодняшнего дня не понимают, почему мы не становимся более независимыми в вопросе поставок российского газа и – с точки зрения США – оказываем денежную помощь России». «Другими словами, «Северный поток – 2» остается проблемой не только в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и, к сожалению, бременем для трансатлантических отношений», – констатировал Ишингер.

Напомним, в конце ноября правительство Германии попросило Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», поскольку они могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Вопреки этому США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). Более того, в Вашингтоне назвали «роковым сигналом» включение в список американских санкций принадлежащего Германии судна «Блю шип» (Blue Ship), участвовавшего в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2».