Ракетный эсминец ВМС США вошел в румынский порт Констанца

Американский ракетный эсминец «Арли Берк» (DDG-51 Arleigh Burke) в воскресенье вошел в румынский порт Констанца в рамках «запланированного визита», утверждается в заявлении Шестого флота ВМС США.

«Это второй заход корабля в порт с момента его прибытия в Черное море 25 ноября. До этого – 26–28 ноября – корабль посетил Варну в Болгарии. Находясь в Черном море, «Арли Берк» проводит обычные операции в целях обеспечения безопасности на море, а также стабильности в регионе», – приводит текст заявления Шестого флота ВМС США ТАСС.

Напомним, 30 ноября в Пентагоне заявили, что ракетный эсминец ВМС США «Арли Берк» покинул болгарский порт Варна для возобновления операций в Черном море. 25 ноября в Пентагоне заявили, что ракетный эсминец ВМС США «Арли Берк» вошел в Черное море «в рамках обычного патрулирования». В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что силы и средства Черноморского флота начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США «Арли Берк» в Черном море.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против РФ равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против РФ с участием Украины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем РФ может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.