 

Госбюджетом-2022 предусмотрено увеличение расходов на выплаты стипендий – Шкарлет

05.12.2021, 22:42, Новости дня
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“На обеспечение современного и доступного общего среднего образования размер субвенции увеличен на 10,6%. Этот вопрос был одним из наиболее дискуссионных, но команда МОН продолжает работать над усовершенствованием реформы “Новой украинской школы” и исправлением допущенных на старте проекта просчетов”, – пояснил министр.

Учебно-практические центры профессионального и профессионально-технического образования. получат 250 млн грн.

“Средства, среди прочего, будут направлены и на формирование современных материально-технических образовательных баз, поскольку они являются необходимой составляющей появления в Украине конкурентоспособных специалистов рабочих профессий”, – написал Шкарлет.

По его данным, в бюджете предусмотрено увеличение расходов на 30,7% на выплату стипендий студентам, аспирантам докторантам профессионального высшего и высшего образования.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.

Верховная Рада 2 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №6000 о государственном бюджете на 2022 год. Доходная часть бюджета составит 1,332 трлн грн, расходная – 1,521 трлн грн. Предельный дефицит бюджета установлен на уровне 3,5% ВВП.

В государственном бюджете Украины на 2022 год предусмотрен высокий уровень капитальных расходов, заявил  4 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль.

“За последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такого объема капитальных расходов, как это будет в 2022 году: 140 млрд грн, или 9,4% всех расходов – это инвестиции в развитие экономики”, – написал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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