 

Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии выросло до 14 человек

05.12.2021, 22:16, Новости дня
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Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии увеличилось до 14 человек, сообщил во время видеоконференции глава национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сухарианто.

«Количество жертв увеличилось и достигло 14 человек, ранения получили 56 местных жителей, у 35 из них тяжелые травмы», – сказал чиновник, передает ТАСС.

Он не исключил дальнейшего роста числа погибших, поскольку «спасатели продолжают поисковые операции». Вместе с тем синоптики прогнозируют сильные осадки в районе вулкана, что может затруднить поиски.

Глава агентства также сообщил, что «на сегодняшний день примерно 1,3 тыс. человек были эвакуированы».

Выбросы горячих облаков дыма и пепла вулкана начались еще 1 декабря, но из-за сильного тумана специалисты не смогли оперативно оценить ситуацию, в результате чего жители не были информированы о возможной угрозе. Лавина накрыла непосредственно жилые дома в субботу.

Ранее сообщалось, что в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии один человек погиб, 41 человек получил ожоги различной степени тяжести, население эвакуируют. 4 декабря около 16.00 (12.00 мск) все небо в районе вулкана было затянуто тучами пепла, и на земле стало темно, «как будто была ночь». Наиболее интенсивные «вулканические дожди» выпали в прилегающих к вулкану двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.



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