В Анкаре исключили связь поставки «Байрактар» с напряженностью между Москвой и Киевом

Поставки турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар» на Украину не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом, сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью газете «Миллиет».

«Мы продали Украине партию БПЛА. Нет такого, что сейчас мы продаем (БПЛА), когда есть напряженность с Россией. Были договоренности по партии, о которой говорили с самого начала. У Украины были определенные производственные и инвестиционные проекты. <…> Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряженности (с Россией)», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Турция объявила о намерении передать Украине более 20 «Байрактаров».

Украина вела переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. С 2019 года началось испытания турецких ударных дронов Bayraktar ТВ2. Первая партия из Турции в Украину прибыла в июле 2021 года.

Сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что применялись ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе лишь раз и не нарушали Минские соглашения. Атака не осуществлялась в зоне проведения операции Объединенных сил.