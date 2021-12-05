 

Сборная РФ по теннису в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

05.12.2021, 22:16, Новости дня
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В первом матче финала Кубка Дэвиса между сборными РФ и Хорватии в воскресенье теннисист Андрей Рублев победил Борну Гойо. Во второй встрече финала в Мадриде Даниил Медведев был сильнее Марина Чилича, сборная РФ по теннису обыграла команду Хорватии и завоевала Кубок Дэвиса.

В первом матче финала Кубка Дэвиса между сборными РФ и Хорватии теннисист Андрей Рублев в воскресенье победил Борну Гойо. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу 24-летнего Рублева, занимающего пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 23-летний Гойо идет в рейтинге на 279-й позиции. Соперники провели на корте 1 час 33 минуты. Гойо по ходу матча 15 раз подал навылет против 8 эйсов у Рублева и совершил 12 невынужденных ошибок (4 у Рублева). Соперники совершили по две двойные ошибки. Россиянин записал на свой счет 18 активно выигранных мячей против 9 у хорвата, передает РИА «Новости».

Во второй встрече финала в Мадриде Медведев был сильнее Чилича со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Соперники провели на корте 1 час 28 минут. Теннисисты по восемь раз подали навылет. Медведев совершил две двойные ошибки (одна у Чилича) и десять невынужденных (17 у Чилича). Россиянин записал на свой счет 11 активно выигранных мячей против 14 у хорвата.

Российская команда выиграла финал – 2-0. Сборная выиграла Кубок Дэвиса в третий раз в своей истории. Ранее российские теннисисты побеждали в 2002 и 2006 годах.

Накануне российская сборная по теннису одержала победу в полуфинальном матче Кубка Дэвиса над командой Германии и вышла в финал впервые с 2007 года.



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