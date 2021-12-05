 

Определился следующий соперник украинских теннисистов в Кубке Дэвиса

05.12.2021, 21:58, Новости дня
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Матч пройдет в Украине 4-го и 5 марта 2022 года.

В конце ноября 2021 года сборная Украины проиграла норвежским теннисисткам путевку в квалификацию финальной части Кубка Дэвиса и следующий сезон начнет именно в плей-офф Первой мировой группы.

Также на этой стадии сыграют:

Чили – Словения;
Индия – Дания;
Узбекистан – Турция;
Португалия – Польша;
Босния и Герцеговина – Тунис;
Израиль – ЮАР;
Уругвай – Новая Зеландия;
Пакистан – Литва;
Перу – Боливия;
Ливан – Швейцария:
Мексика – Беларусь.
Контекст:

В матче со сборной Норвегии сборная Украины состояла из Ильи Марченко, Сергея Стаховского, Виталия Сачко, Алексея Крутых и Дениса Молчанова. В рейтинге АТР самую высокую позицию из них занимает Стаховский – 184-е место, но он после игр с норвежцами объявил о завершении карьеры в сборной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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