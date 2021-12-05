Папа Франциск попросил прощения у православных за ошибки католиков

Франциск сказал, что католиков и православных объединяют корни, которые “сокрыты под землей и нередко забыты, но они есть, и на них все держится”.

“Со стыдом признаю в отношении католической церкви, что действия и решения, ничего общего не имеющие с Иисусом и с Евангелием, продиктованные прежде всего жаждой прибыли и власти, ослабили общение… История имеет свой вес, и сегодня я чувствую потребность вновь попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершенные многими католиками”, – сказал папа римский.

Он призвал православных и католиков помогать друг другу, служить ближним и полностью уважать свободу.

Контекст:

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.

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