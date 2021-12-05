 

“Дорогая брюнетка”: как получить этот популярный цвет волос

05.12.2021, 21:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Цвет волос играет важную роль в образе, поэтому колористы предлагают обратить внимание на темные оттенки, ведь именно они в этом сезоне будут пользоваться популярностью. Сейчас начинается новый модный тренд, благодаря которому можно стать брюнеткой и визуально омолодиться с помощью модного оттенка.

Новый эффект

“Дорогая брюнетка” – это оттенок волос, который состоит из нескольких тонов и помогает визуально сделать пряди плотными, тяжелыми и блестящими. Добиться такого результата на тусклых и тонких прядях тяжело, но стилисты делают настоящие чудеса, используя несколько оттенков в одном окрашивании.

Колористы утверждают, что даже в домашних условиях можно добиться такого эффекта. В основе оттенка – тон, максимально подходящий цвету кожи. Это не однородное окрашивание, а смесь разных вариантов. В результате создается эффект классической брюнетки, но с интересными переливами.

Секреты ухода

После окрашивания стилисты рекомендуют использовать уход для окрашенных волос, благодаря которому можно сохранить цвет и текстуру волос в нормальном состоянии. На разных волосах оттенки будут выглядеть по-своему. Поэтому нужно подкрашивать пряди в процессе того, как оттенки будут впитываться в волосы и заполнять текстуру. Это не означает полное закрашивание, а только легкое тонирование с усилением оттенка в процессе.

Тип краски и способ окрашивания также могут быть разными. Специалисты настоятельно рекомендуют подбирать краску под текстуру волос. Если пряди слишком тонкие и тусклые, то вместо полного окрашивания лучше использовать легкое тонирование.

Обязательно волосы перед первым окрашиванием немного подпитать масками на натуральной основе, тогда краска лучше впитается и заполнит основу. Уход за окрашиванием под дорогую брюнетку несложный, но систематический, требующий регулярности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Филипп Киркоров посетовал на отсутствие звания народного артиста Белоруссии

12.06 / Учёные назвали топ-6 самых опасных для мозга продуктов

02.12 / Северная надбавка

20.05 / Странный ингредиент пикногенол: почему сейчас все бросились искать крем для лица с ним. Новая мода или реальная польза?

27.08 / Мнение: Бесполезное суперсудно, откат Калифорнии в Средневековье и санкции против российской вакцины

22.11 / На столе Путина нашли секретную кнопку. Зачем она нужна

02.03 / В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

17.09 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 16.09.2020

05.10 / Гоша Куценко сделал комплимент похудевшему после развода Гарику Харламову

03.07 / Названы продукты для крепкого сна ночью и бодрости в течение дня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика