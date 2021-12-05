“Дорогая брюнетка”: как получить этот популярный цвет волос

Цвет волос играет важную роль в образе, поэтому колористы предлагают обратить внимание на темные оттенки, ведь именно они в этом сезоне будут пользоваться популярностью. Сейчас начинается новый модный тренд, благодаря которому можно стать брюнеткой и визуально омолодиться с помощью модного оттенка.

Новый эффект

“Дорогая брюнетка” – это оттенок волос, который состоит из нескольких тонов и помогает визуально сделать пряди плотными, тяжелыми и блестящими. Добиться такого результата на тусклых и тонких прядях тяжело, но стилисты делают настоящие чудеса, используя несколько оттенков в одном окрашивании.

Колористы утверждают, что даже в домашних условиях можно добиться такого эффекта. В основе оттенка – тон, максимально подходящий цвету кожи. Это не однородное окрашивание, а смесь разных вариантов. В результате создается эффект классической брюнетки, но с интересными переливами.

Секреты ухода

После окрашивания стилисты рекомендуют использовать уход для окрашенных волос, благодаря которому можно сохранить цвет и текстуру волос в нормальном состоянии. На разных волосах оттенки будут выглядеть по-своему. Поэтому нужно подкрашивать пряди в процессе того, как оттенки будут впитываться в волосы и заполнять текстуру. Это не означает полное закрашивание, а только легкое тонирование с усилением оттенка в процессе.

Тип краски и способ окрашивания также могут быть разными. Специалисты настоятельно рекомендуют подбирать краску под текстуру волос. Если пряди слишком тонкие и тусклые, то вместо полного окрашивания лучше использовать легкое тонирование.

Обязательно волосы перед первым окрашиванием немного подпитать масками на натуральной основе, тогда краска лучше впитается и заполнит основу. Уход за окрашиванием под дорогую брюнетку несложный, но систематический, требующий регулярности.