 

В Красном кресте подтвердили доступ к мигрантам на границе Белоруссии

05.12.2021, 21:32, Новости дня
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Власти Белоруссии предоставляют доступ сотрудникам Красного Креста к мигрантам на границе с Польшей, им оказывается помощь, сообщил глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка.

«В настоящий момент мы работаем с органами власти для того, чтобы сейчас, в текущий период, людям предоставить питание и чтобы удовлетворить их базовые потребности. С гуманитарной точки зрения для нас самое главное иметь доступ к людям, которым необходима помощь, и доступ этот мы, безусловно, имеем», – цитирует его ТАСС.

Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.

Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.

Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.

Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.



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