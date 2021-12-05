 

В США предложили стянуть армию к границам РФ для войны

05.12.2021, 21:32, Новости дня
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Эксперт в области безопасности Дэниел Гур в статье для 19Fortyfive предложил перенести штаб американской армии из Германии в Польшу и разместиться в Варшаве, а также отправить туда тяжелый бронетанковый корпус, который будет находиться там на постоянной основе для получения подавляющего преимущества перед Россией.

Также он написал, что во всех прифронтовых государствах НАТО необходимо расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России, передает РИА «Новости».

Автор считает, что в арсенал американской группировки нужно включить и перспективные разведывательные и ударные вертолеты.

Обозреватель предложил также оснастить Польшу новейшими американскими вооружениями и адаптировать ее войска для совместных операций с США.

В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.



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