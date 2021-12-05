Кандидат в президенты Франции призвал выслать всех нелегалов из страны

Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур предлагает выслать из Франции всех нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

В ходе своего первого официального выступления перед сторонниками заявил, что предлагает «систематически высылать всех иностранцев, незаконно находящихся на французской земле», информирует РИА «Новости».

«Я хочу немедленно выслать иностранных преступников, чтобы они больше не обременяли французские тюрьмы. Я хочу лишить преступников, имеющих двойное гражданство, французского гражданства», – сказал Земмур, а также отметил, что намерен вынести эти вопросы на референдум.

Напомним, 30 ноября радикальный журналист Эрик Земмур, известный крайне правыми взглядами, выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции.