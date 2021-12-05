Теракт под Дейр-эз-Зором: армия бездействует, жители с тоской вспоминают о русских

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор неизвестные боевики при помощи мощного взрывного устройства совершили подрыв двух автобусов, перевозивших рабочих нефтяного месторождения Харата. В результате атаки погибли два десятка гражданских и солдат правительственной армии.

Раненые сообщили, что нападения в провинции Дейр-эз-Зор в последнее время только учащаются. От рук радикалов постоянно гибнут жители региона и силовики. Рабочие отказываются выполнять свои обязанности из-за страха перед террористами.

Нападения в районе Дейр-эз-Зора сирийцы связывают с тем, что вместо россиян из «ЧВК Вагнера» охраной стратегических объектов занимаются солдаты сирийской армии. Однако они не справляются с этой задачей.

Бойцы «ЧВК Вагнера» в 2017 году также сыграли ключевую роль в освобождении провинции от боевиков ИГ. Однако отдельные группировки продолжают вести войну террористическими методами. Боевиков тогда удалось загнать глубоко в труднодоступные районы. Как выясняется, местные вооруженные силы сами не в состоянии справиться с террористической угрозой.