 

Компания MSI выпустит игровые ноутбуки на процессорах Intel Alder Lake-P

05.12.2021, 21:30, Новости дня
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Как сообщают достоверные источники, в компании MSI готовят к презентации обновленные версии игровых ноутбуков. Они выйдут с 14-ядерными процессорами Intel Alder Lake-P.

Также инсайдер сообщает о наличии новой видеокарты NVIDIA, обеспечивающей высокую производительность и отличное качество игрового процесса.

Речь идет о трех версиях переносных компьютеров. Это Stealth GS66, а также модели Raider GE66 и GE76. Информация просочилась в сеть из каталога одного из европейских интернет-магазинов, специализирующихся на продаже электронных устройств. Ноутбуки выйдут достаточно дорогими. Минимальная цена составит 2,7 тыс. евро, а максимум – четь более 4,7 тыс. евро. Вероятно, официальная презентация ноутбуков состоится в январе.



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