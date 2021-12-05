 

В Австрии лавина накрыла лыжников, среди погибших – чемпион мира по мотокроссу

05.12.2021, 21:14, Новости дня
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Погибшие были частью группы из 11 лыжников. Восемь из них были сбиты снежной лавиной шириной примерно 200 м, когда поднимались по склону горы в провинции Зальцбург.

Два лыжника смогли самостоятельно выбраться из-под снега, еще двоих нашли спасатели. Тело одного из туристов было обнаружено примерно через четыре часа после схода лавины. Погибли граждане Австрии, двоим из них было 19 лет, одному – 24. Двое раненых лыжников были доставлены в местную больницу.

Среди погибших оказался 19-летний Рене Хофер, чемпион мира по мотокроссу среди юниоров и чемпион Европы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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