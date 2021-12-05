Волосы растут быстрее и становятся гуще: как работает морковное масло в уходе за волосами

Все мы знаем и любим морковное масло за его высокое содержание витамина А, который благотворно влияет на зрение и перистальтику. Но мало кто знает, что продукт также нашел своего почитателя в косметической индустрии. Получаемое масло отлично работает на благо кожи и, особенно, волос.

Благотворное влияние

Морковное масло пользуется большой популярностью у любителей именно этой формы средств по уходу. Масло широко представлено в розничных сетях и аптеках. Судя по отзывам, регулярное использование масла этого корнеплода способствует быстрому росту густой шевелюры, утолщению самих волос, придает блеск, защищает от появления секущихся кончиков. Правда, научного подтверждения этому факту представлено пока не было. Тем не менее морковное масло хорошо кондиционирует волосы, так как обладает легкой, в отличие от многих ореховых масел, текстурой, не утяжеляет волосы и не остается на них жирной пленкой, все впитывается. Поэтому средства по уходу за волосами спокойно можно наносить за несколько минут до сна.

Борьба с выпадением волос

Редкая женщина не жалуется на выпадение волос. Хотя это вполне нормальный, естественный процесс, все же нам кажется потеря волос весьма существенной. Уже доказано, что морковное масло помогает укрепить волосяные фолликулы. Его можно добавлять в шампуни, бальзамы и маски, втирать в кожу головы. Масло относится к классу сухих, поэтому помогает коже наладить выработку собственного кожного сала и решить проблему перхоти, сухости и зуда. Регулярное использование косметики с морковным маслом полностью решит легкие случаи себореи.

Какому типу волос подходит

Применять морковное масло лучше обладательницам тонких, сухих и ломких, кудрявых волос. Оно отлично смягчает и разглаживает даже самые непослушные пряди. Как и большинство масел, оно не подходит девушкам с жирным типом кожи головы, но, если вы хотите его использовать, наносите только на крайнюю треть волос и хорошо расчесывайте. Ни в коем случае не наносите на кожу головы и тем более корни волос, иначе получите в два раза более непривлекательную прическу. И да, обязательно наносите масло на чистые, слегка влажные волосы.

Как использовать

Морковное масло можно использовать в чистом виде, можно смешивать с другими косметическими средствами, в том числе эфирными маслами. Применяют масло не чаще двух раз в неделю, чтобы не перенасытить волосы жирами, иначе они превратятся в унылые и безжизненные, потеряют легкость и пышность.

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Никаких особых рецептов приготовления домашних косметических средств не существует. Лучше всего просто нанести достаточное количество масла на всю длину волос, надеть теплую шапочку и оставить так на пару часов. Затем масло смывается обычным шампунем два раза. Бальзам можно не наносить.

Морковное масло отлично сочетается с другими маслами. В зависимости от проблем, которые наблюдаются с волосами и кожи головы, можно составить свой уникальный коктейль.

Например, если у вас сухие кончики, используйте морковное масло как базовое и дополните его эфирным маслом розы, апельсина или корицы. Чтобы остановить раздражение, избавиться от зуда, добавляйтесь масло дуба, эвкалипта, виноградной косточки, чайного дерева или сосны. Хотя само по себе морковное масло обладает сильными противогрибковыми и противовоспалительными свойствами, дополнительная “артиллерия” в такой неприятной проблеме будет весьма кстати.

Меры предосторожности

Морковное масло является продуктом натуральным, поэтому всегда есть риск возникновения аллергии. Прежде чем полностью его использовать, обязательно протестируйте на внутренней стороне локтя или за ухом. Если неприятных ощущений через несколько часов не возникло, начинайте использование.

Не наносите масло непосредственно перед выходом на улицу, чтобы не получить ожог. Это касается как кожи головы, так и волос.