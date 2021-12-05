Доверяемся судьбе и ждем от нее подарков: женский гороскоп для всех знаков зодиака на 6-12 декабря

В последнем месяце уходящего года звезды по-прежнему принимают участие в наших судьбах. Одним они подготовили весьма приятные сюрпризы, другим дают возможность справиться со всеми проблемами, третьим рекомендуют подготовиться к большим переменам. О том, что ждет с 6 по 12 декабря именно вас, расскажет женский гороскоп, представленный в нашей статье.

Овен

Овнам придется потратить время на решение накопившихся вопросов. Постарайтесь не затягивать с ними. Чем быстрее вы решите их, тем больше времени для отдыха у вас появится.

Телец

На этой неделе удача будет благосклонна к Тельцам. Если вы давно планировали сделать что-то рискованное, то эта неделя – самое благоприятное время. Посвятите ее работе, но не забывайте о доме. Можно, например, выделить вечер для украшение комнат к новогодним праздникам.

Близнецы

У Близнецов на следующей неделе появится возможность проявить себя. Не бойтесь брать на себя инициативу по работе. Любой проект, начатый на этой неделе, станет для вас успешным. Возможно, вы не добьетесь повышения или прибавки к зарплате, но точно сможете заинтересовать начальство. А одинокие Близнецы имеют немалые шансы встретить свою вторую половинку.

Рак

А вот Ракам на этой неделе стоит быть максимально осторожными. Не спешите ввязываться в сомнительные авантюры. Старайтесь не принимать поспешных решений, тщательно анализируйте каждое из них. А если вы не можете справиться с этим самостоятельно, обратитесь за помощью к друзьям и родным.

Лев

Львам тоже не стоит ждать легкой недели. С самого понедельника вас завалят рабочими обязанностями. Не стоит погружаться в них с головой. Постарайтесь найти время и для отдыха. Даже короткая прогулка на улице подарит вам немало энергии и поднимет настроение.

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Дева

Пришло время пересмотреть свое прошлое. Девам стоит проанализировать его, сделать выводы и всерьез заняться собой. Если вы хотели исправить что-то в своей жизни, эта неделя станет идеальным временем для пересмотра приоритетов. Не сомневайтесь в своих силах. Тогда у вас все получится.

Весы

Эта неделя для Весов станет временем встреч со старыми знакомыми. Возможно, друг или приятель из прошлого снова вернется в вашу жизнь. Не стоит отказываться от общения с ним. Скоро для решения важного вопроса вам обязательно понадобятся хорошие связи. Не исключено, что именно старые знакомые помогут вам в трудную минуту.

Скорпион

Эта неделя выдастся не самой простой, но Скорпионы не должны отступать перед трудностями. Добивайтесь поставленных целей и не бойтесь рисковать. Тогда удача останется на вашей стороне.

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Стрелец

Не перегружайте себя работой на этой неделе. Сконцентрируйтесь на отдыхе и займитесь чем-то, что точно принесет вам удовольствие. Расслабьтесь перед праздниками и наберитесь сил перед новогодней суетой.

Козерог

Козерогам всю неделю придется провести на работе. Будьте внимательны, общаясь с коллегами. Именно от них и зависят ваши нынешние карьерные достижения.

Водолей

Эта неделя для Водолеев – время перемен. Но помните, что только вы решаете, что вы хотите изменить в своей жизни. Не бойтесь рисковать, потому что перемены точно будут положительными.

Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит быть максимально внимательными. Вам во всем будет сопутствовать удача, но важно не пропустить свои перспективы. Особое внимание уделите работе. Велик шанс, что там вам предложат новый проект, который хорошо укрепит ваше материальное положение.