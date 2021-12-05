Путин призвал дать в РФ правовую базу закону о Красном кресте

Закон о российском Красном кресте востребован, он должен получить правовую базу для работы, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

«Что касается российского Красного креста и закона о Красном кресте. Я с вами согласен, такой нормативный акт востребован и сейчас он обсуждается и среди депутатов. Мы будем аккуратненько спокойно двигаться в этом направлении», – цитируете его РИА «Новости».

Также президент заверил, что власти сделают все для поддержки русского языка в качестве рабочего в Федерации.

Ранее Путин заявил, что российские власти всячески стараются поддерживать волонтерскую деятельность, в ней участвуют сотни тысяч людей.