 

Путин призвал дать в РФ правовую базу закону о Красном кресте

05.12.2021, 20:46, Новости дня
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Закон о российском Красном кресте востребован, он должен получить правовую базу для работы, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

«Что касается российского Красного креста и закона о Красном кресте. Я с вами согласен, такой нормативный акт востребован и сейчас он обсуждается и среди депутатов. Мы будем аккуратненько спокойно двигаться в этом направлении», – цитируете его РИА «Новости».  

Также президент заверил, что власти сделают все для поддержки русского языка в качестве рабочего в Федерации.

Ранее Путин заявил, что российские власти всячески стараются поддерживать волонтерскую деятельность, в ней участвуют сотни тысяч людей.



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