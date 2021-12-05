Xiaomi выпускает бюджетный монитор с разрешением 2К

Представители компании Xiaomi анонсировали выход на рынок в ближайшем времени нового бюджетного монитора под брендом Redmi. Речь идет о модели Monitor 27-inch Pro, на которой картинка отображается в стандарте качества 2К.

Производитель также объявил о старте предзаказов на данное устройство. Размер диагонали в нем составляет 27 дюймов. Показатель яркости – 300 кд на квадратный метр. Также разработчик сообщает о стопроцентном охвате цветового диапазона (16,7 млн оттенков).

По предзаказу монитор можно получить, заплатив всего 220 американских долларов. Базовая же стоимость в момент открытия свободных продаж составит 250 долларов США. Гарантия предоставляется на три года.