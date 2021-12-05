 

Xiaomi выпускает бюджетный монитор с разрешением 2К

05.12.2021, 20:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители компании Xiaomi анонсировали выход на рынок в ближайшем времени нового бюджетного монитора под брендом Redmi. Речь идет о модели Monitor 27-inch Pro, на которой картинка отображается в стандарте качества 2К.

Производитель также объявил о старте предзаказов на данное устройство. Размер диагонали в нем составляет 27 дюймов. Показатель яркости – 300 кд на квадратный метр. Также разработчик сообщает о стопроцентном охвате цветового диапазона (16,7 млн оттенков).

По предзаказу монитор можно получить, заплатив всего 220 американских долларов. Базовая же стоимость в момент открытия свободных продаж составит 250 долларов США. Гарантия предоставляется на три года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / “Мы абсолютно счастливы”. 27-летняя жена 55-летнего Павлика показала страстный поцелуй с ним

05.12 / В РФ раскрыли, кто рекомендовал ООН смягчить контроль за марихуаной

17.02 / Языковой омбудсмен Кремень за месяц получил 603 жалобы от украинцев

08.10 / ЛБ – СБУ призвали запретить въезд российским артистам на Украину

02.09 / Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане

23.12 / Скорее накажут, чем повысят — новые данные пролили свет на расовую дискриминацию в ВВС США

19.01 / В 2021 году россияне купят больше электронных гаджетов

06.07 / СМИ назвали возможную дату визита Зеленского в Вашингтон

18.11 / Илон Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели

13.03 / СБУ допросит каждого депутата VI созыва Рады по голосованию за ратификацию Харьковских соглашений – СНБО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика