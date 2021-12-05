 

Установку браузера Edge буквально навязывают в Microsoft

05.12.2021, 20:44, Новости дня
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Эксперты с некоторым удивлением отмечают, что компания Microsoft в буквальном смысле навязывает пользователям браузер Edge. За последнее время к очень навязчивой рекламе добавились так называемые обязательные условия.

В связи с этим специалисты говорят о возможном закате ныне популярного браузера Google Chrome.

Для пользователей устройств, на которых установлены последней версии операционной системы Windows 10, а также новая Windows 11, начали получать соответствующие уведомления. В них, например, говорится, что некоторые системные загрузки моно получить только через Edge. Также разработчик не прекращает расхваливать данный браузер, приписывая ему все больше преимуществ.



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