Установку браузера Edge буквально навязывают в Microsoft

Эксперты с некоторым удивлением отмечают, что компания Microsoft в буквальном смысле навязывает пользователям браузер Edge. За последнее время к очень навязчивой рекламе добавились так называемые обязательные условия.

В связи с этим специалисты говорят о возможном закате ныне популярного браузера Google Chrome.

Для пользователей устройств, на которых установлены последней версии операционной системы Windows 10, а также новая Windows 11, начали получать соответствующие уведомления. В них, например, говорится, что некоторые системные загрузки моно получить только через Edge. Также разработчик не прекращает расхваливать данный браузер, приписывая ему все больше преимуществ.