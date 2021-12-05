Названа самая здоровая порода собак

К сожалению породистые собаки бывают такими же болезненными, как маленькие дети. Иногда от серьезных заболеваний не спасают даже целые серии прививок, без которых у щенков вообще нет шансов выжить.

Однако ученые из Соединенных Штатов решили все-таки выяснить, какая из ныне существующих пород собак наиболее устойчива к заболеваниям? То есть, у кого из братьев наших меньших самый лучший естественный иммунитет? В исследовании также принимали участие специалисты из Финляндии.

Самой здоровой в результате исследования признана датско-шведская фермерская собака. Отметим, что среди представителей элитных пород случаи генетических наследственных заболеваний отмечаются у каждой четвертой особи. У людей, кстати, этот негативный показатель не превышает 6%.