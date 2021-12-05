Полиция разыскивает мошенников, продававших QR-коды для попадания в рай

Полиция Воронежа начала расследование по факту мошеннических действий в отношении нескольких сотен жителей города.

У потерпевших обманным путем выманили деньги за QR-код, якобы необходимый для вхождения во Врата рая.

Преступники находили своих жертв в православных группах в соцсетях. Завязав переписку и продемонстрировав глубокие знания Библии, мошенники предлагали сделать пожертвование для получения QR-кода на сумму от 10 тысяч рублей.

Мошенники уверяли, что код будет необходим для проверки отсутствия грехов, которую осуществляет апостол Петр перед Вратами рая. Чтобы жертвы ничего не заподозрили, злоумышленники просили «сохранять обет молчания». В противном случае, уверяли мошенники, QR-код может потерять свою чудодейственную силу.

Обман всплыл, когда одна из потерпевших по ошибке показала «райский пропуск» при входе в торговый центр.

– Я вместо QR-кода о вакцинации показала этот. Оказалось, что там просто ссылка на сайт (gatesofparadise.com), — рассказала жертва мошенников.

По мнению адвокатов, доказать вину мошенников будет сложно.

– Подозреваемые в переписке не упоминали загробную жизнь. Так как gate of paradise в переводе означает «ворота в рай», то факт обмана не совсем очевиден, — прокомментировал ситуацию юрист Павел Апостолов.

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