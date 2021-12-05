 

Дана Борисова поделилась с подписчиками проблемами в общении с дочерью: “Скандалы каждый день”

05.12.2021, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная ведущая Дана Борисова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками проблемами, с которыми ей приходится сталкиваться в общении с дочерью. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
Ранее Дана Борисова в своем микроблоге поинтересовалась у посетителей о том, какая информация о её личной жизни интересует последних в наибольшей степени, и выяснилось, что фолловеров волнуют подробности отношений ведущей с наследницей Полиной. Начиная повествование, хозяйка аккаунта упомянула, что в настоящий момент её дочь находится у отца, бывшего фактического мужа ведущей бизнесмена Максима Аксенова. В качестве одной из причин такого положения дел телезвезда назвала то, что сама ранее переболела ковидом и опасается за здоровье Полины. Однако, как выяснилось, на ситуацию в намного большей степени повлияли другие обстоятельства: дочь нерегулярно посещает школу, а попытки матери повлиять на 14-летнюю девочку неуспешны. “Последний месяц был конфликтный, скандалы каждый день, в основном, из-за постоянных прогулов школы, двоек, незачетов с начала учебного года. Спрашивается: что делать в такой ситуации?” – такой эмоциональной тирадой резюмировала Борисова свои откровения.

К слову, в ленте публикации ведущая также разместила скриншоты своей переписки с экс-супругом. В ней, в частности, Максим Аксенов упрекает бывшую жену в нежелании заниматься воспитанием дочери и в качестве помощи предлагает посодействать материально. “Милый и обоюдно вежливый диалог”, – иронически охарактеризовала общение Дана Борисова.
Изображение взято с: [email protected]_official
Стоит отметить, что большинство фолловеров в целом неодобрительно оценили позицию ведущей, призвав её больше внимания уделять беседам с дочерью, пусть даже и во вред профессиональной карьере. Представители указанной категории подписчиков выразили мнение, что в основе правильного воспитания ребенка лежит надлежащее поведение её родителей, и в данном случае, в первую очередь – матери. Впрочем, нашлись и поклонники Даны Борисовой, которые предпочли поддержать любимицу в непростой ситуации: они призвали звезду не терять самообладания и пожелали скорейшего успешного разрешения её проблем с наследницей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Адвокат: за Сафроновым следили по крайней мере с осени 2019 года

13.05 / Декрет Лукашенко является очевидным признанием банкротства белорусского государства – журналист Кузнецов

23.02 / Мнение: сериальное, ругаю

03.07 / Мнение: Странный переполох в братской республике

30.06 / Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

20.01 / Надежда Бабкина рассказала, почему не выходит в свет с Евгением Гором

14.02 / Мнение: Американский бой с тенью

13.05 / Мнение: О железном занавесе эксклюзивно для россиян

27.11 / Политолог Суздальцев уличил Зеленского в попытке поднять свой рейтинг: Политика нищих

11.02 / Мнение: Бабченко про эмпатию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика