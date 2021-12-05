Дана Борисова поделилась с подписчиками проблемами в общении с дочерью: “Скандалы каждый день”

Популярная ведущая Дана Борисова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками проблемами, с которыми ей приходится сталкиваться в общении с дочерью. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

Ранее Дана Борисова в своем микроблоге поинтересовалась у посетителей о том, какая информация о её личной жизни интересует последних в наибольшей степени, и выяснилось, что фолловеров волнуют подробности отношений ведущей с наследницей Полиной. Начиная повествование, хозяйка аккаунта упомянула, что в настоящий момент её дочь находится у отца, бывшего фактического мужа ведущей бизнесмена Максима Аксенова. В качестве одной из причин такого положения дел телезвезда назвала то, что сама ранее переболела ковидом и опасается за здоровье Полины. Однако, как выяснилось, на ситуацию в намного большей степени повлияли другие обстоятельства: дочь нерегулярно посещает школу, а попытки матери повлиять на 14-летнюю девочку неуспешны. “Последний месяц был конфликтный, скандалы каждый день, в основном, из-за постоянных прогулов школы, двоек, незачетов с начала учебного года. Спрашивается: что делать в такой ситуации?” – такой эмоциональной тирадой резюмировала Борисова свои откровения.

К слову, в ленте публикации ведущая также разместила скриншоты своей переписки с экс-супругом. В ней, в частности, Максим Аксенов упрекает бывшую жену в нежелании заниматься воспитанием дочери и в качестве помощи предлагает посодействать материально. “Милый и обоюдно вежливый диалог”, – иронически охарактеризовала общение Дана Борисова.

Изображение взято с: [email protected]_official

Стоит отметить, что большинство фолловеров в целом неодобрительно оценили позицию ведущей, призвав её больше внимания уделять беседам с дочерью, пусть даже и во вред профессиональной карьере. Представители указанной категории подписчиков выразили мнение, что в основе правильного воспитания ребенка лежит надлежащее поведение её родителей, и в данном случае, в первую очередь – матери. Впрочем, нашлись и поклонники Даны Борисовой, которые предпочли поддержать любимицу в непростой ситуации: они призвали звезду не терять самообладания и пожелали скорейшего успешного разрешения её проблем с наследницей.