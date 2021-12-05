Белковский назвал еще одного возможного преемника Путина, он из Австрии

“Преемником Владимира Путина может быть настоящий немец. Точнее, австриец, но австриец, немец – это почти одна сатана в самом хорошем ракетно-ядерном смысле этого слова. Это Себастьян Курц, бывший канцлер Австрии, который на днях объявил о том, что он уходит из австрийской политики. Ему всего 35 лет. Он родился 27 августа 1986 года. К 2030 году, когда Владимир Владимирович, возможно, будет уходить от власти, ему будет всего 44, а еще через шесть лет – 50”, – сказал он.

Политолог отметил, что Курц – “безусловно, выдающийся человек”, который дважды выиграл выборы и неожиданно уходит из политики.

“Формальный повод для ухода Курца из политики – это рождение у него ребенка. Но согласитесь, это повод какой-то детский во всех смыслах. Ясно, что перед Курцем открывается какая-то совершенно новая карьера, и, вероятно, карьера в России. Потому что России такие мощные кадры, бесспорно, нужны. И вообще немецкий управленец в России – это, так сказать, то, что надо. […] Почему бы, собственно, Владимиру Путину не передать власть этническому немцу (австрийцу)?”, – задается вопросом Белковский.

Он считает, что Курц “мог бы для начала возглавить какую-нибудь крупную госкорпорацию”, потом “поработать в правительстве”, – “а там уже и преемник, например, в 2030 или 2036 году”.

“В общем, всплытие господина Курца в российской политике, в том числе в контексте грядущих (как там “Единая Россия” говорит?) стадий или версий электорального цикла, отнюдь не исключено. Тем более, что Кремль готовится к выборам-2024 независимо от того, кто на них пойдет. Вполне возможно, что все же Владимир Владимирович Путин от Кремля. Но от Кремля пойдут все участники этих выборов, но в качестве будущего победителя – несомненного, уже состоявшегося еще до выборов, как всякий русский царь – конечно, Путин”, – объяснил Белковский.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Среди вероятных преемников Путина ранее называли экс-главу правительства РФ Дмитрия Медведева, нынешнего премьера Михаила Мишустина, главу минобороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина и других политиков.

Курц стал канцлером в 2017-м (в 31 год). Он был самым молодым канцлером в истории страны.

6 октября сотрудники прокуратуры обыскивали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру правящей Австрийской народной партии (ÖVP) по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. Кроме канцлера, под подозрение попали, в частности, его советник Стефан Штайнер, специалист по связям со СМИ Джеральд Флейшманн, генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмид, бывший министр по делам семьи и исследователь общественного мнения Софи Кармасин.

9 октября стало известно, что руководство партии “Зеленые” требует отставки канцлера. “Зеленые” предложили ÖVP заменить Курца. В тот же день Курц подал прошение об отставке.

—