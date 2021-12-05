Три бывших президента попросили Зеленского присвоить звание Героя Украины композитору Покладу

Об этом 5 декабря сообщил сайт “Главком”. Издание опубликовало обращение к Зеленскому, в котором экс-президенты напомнили, что композитору 10 декабря исполнится 80 лет. Также они указали, что песни Поклада, написанные 50 лет назад, известны до сих пор, некоторые из них считаются народными.

“Учитывая колоссальный личный вклад Игоря Дмитриевича Поклада в формирование культурного пространства Украины и многолетний плодотворный труд на культурном поприще Украины, считаем необходимым обратиться к вам, чтобы отметить композитора высшей наградой страны – званием Героя Украины”, – сказано в документе.

Контекст:

Поклад родился в 1941 году, он народный артист Украины. Композитор написал более 150 песен, в том числе “Дикі гуси”, “Пісня про матір”, “Моя Україна”, а также музыку к более чем 10 фильмам.

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