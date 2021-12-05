“Трусы на голове”, “Чепчик зачет”, “Альтернатива шапочке из фольги”. Собчак рассмешила сеть головным убором

“Спасибо за прекрасный вечер с инсталляцией Дэмиана Херста”, – подписала она публикацию, которая за пару часов собрала больше 55 тыс. лайков.

“Когда не успела помыть голову”, – написала dear_jeny.

“Чепчик зачет”, – отметила yulija_lubkowski.

“Эти трусы на голове очень кринж”, – прокомментировал evdxb.

“Отличная альтернатива шапочке из фольги”, – предположила olegsupranovich.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.

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