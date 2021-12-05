В Ужгороде вандалы сбросили в реку восьмиметровую менору, установленную в честь Хануки
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Информация об инциденте в полицию поступила около 15.00.
“Представители еврейской общины позвонили в полицию. На месте происшествия работают правоохранители. Они просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей”, – рассказала пресс-секретарь полиции Анна Дан.
Помощник главного раввина Закарпатья рассказал журналистам, что о вандализме узнали от представителей коммунальных служб.
“Вчера вечером она еще была на месте. Сейчас установили временную менору для зажигания последней свечи”, – отметил помощник раввина.
По словам главного раввина Ужгорода и Закарпатья Вильгельма Менахем-Менделя, несколько лет назад менору у филармонии также перевернули.
“Люди зажгут последнюю восьмую свечу на временной меноре, которая простоит здесь до завтра. Поврежденную пояинят и используют в следующем году”, – уточнил Менахем-Мендель.
Контекст:
Ханука – один из главных праздников в иудаизме. В 2021 году Хануку отмечают с 28 ноября до вечера 6 декабря.
Праздник был установлен во II веке до н.э. в память об освобождении Иерусалимского храма и очищении его от идолов после изгнания греко-сирийских войск.
На протяжении восьми дней праздника принято зажигать свечи в ханукии. В первый день зажигается одна свеча, во второй – две и так далее до восьми.
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