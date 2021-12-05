Скончался сотрудник, пострадавший в результате аварии на Бурштынской ТЭС
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“Работник Бурштынской ТЭС, получивший ожоги во время выброса пара, умер в реанимации. 28 ноября из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС получил до 60% ожогов кожи”, – говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что медики пытались спасти пострадавшего, однако “полученные повреждения были несовместимы с жизнью”.
“Состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет”, – подчеркнули на Бурштынской ТЭС.
https://www.facebook.com/dtekbutes/posts/1767441016768845
Контекст:
В результате аварии, которая произошла вечером 28 ноября предварительно из-за разрыва трубы, пострадали четыре человека, сообщали на ТЭС. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, госпитализированных пять.
В связи с аварией на ТЭС отключили один энергоблок и включили другой.
Бурштынская ТЭС входит в состав “ДТЭК Западэнерго”, расположена возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией.
12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) ТЭС были введены в эксплуатацию в 1965–1969 годах. Основное технологическое топливо – уголь отечественных угольных бассейнов, вспомогательный – природный газ и мазут. Все топливные котлы оборудованы комбинированными пылегазомазутными горелками.
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