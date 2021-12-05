Только открылись, и вот опять!

Израиль забаррикадировался от «омикрона».

Израиль первым в мире закрыл границы для туристов после того, как в стране нашли первых носителей штамма «омикрон». Попробуем выяснить, когда россияне снова смогут летать на Землю обетованную.

Появление южноафриканского варианта COVID-19 «омикрон» (B.1.1.529) наделало шума в мире. В том числе и в Израиле, где почти сразу выявили несколько носителей этой разновидности вируса.

Наученный горьким опытом «дельты», правительственный кабинет по борьбе с эпидемией принял решение немедленно вести новые ограничения. В частности, на две недели закрыть границы страны для туристов.

«Омикрон» в Израиле

По состоянию на вечер 1 декабря, израильскому минздраву известно о двух подтвержденных случаях заражения «омикроном». В обоих случаях речь идет о привитых женщинах, прилетевших из стран Южной Африки. Обе переносят заболевание легко.

Днем ранее, 30 ноября, министерство здравоохранения Израиля сообщало о четырех инфицированных. В том числе двух врачах медицинского центра «Шиба», прилетевших из-за границы. Оба привиты тремя дозами вакцины. Их оповестили, что у них зафиксирован новый штамм. Один из них, 70-летний кардиохирург, до появления симптомов успел провести семь операций на сердце и посетить две профессиональные конференции.

Минздрав не объясняет это противоречие, но, видимо, они оба инфицированы все-таки не «омикроном».

Еще у 17 израильтян есть подозрения на новый штамм, но лаборатории секвенирования пока не вынесли окончательный вердикт. Десять из них прилетели из-за границы, семь не покидали Израиль.

Именно так — через возвращающихся из зарубежных поездок израильтян — в свое время в страну проник штамм «дельта», который сейчас доминирует среди заболевших. На него приходится более 90 процентов случаев инфицирования. При этом «омикрон» в силу своих особенностей передается от человека к человеку еще легче. В ЮАР за считаные недели он сумел серьезно потеснить «дельту». Сейчас на него приходится более 75 процентов геномов SARS-CoV-2, тестируемых в Южной Африке.

Пассажиры в израильском аэропорту Бен Гурион. Фото: EPA-EFE

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Молниеносное закрытие границ и новые ограничения

На фоне низкой заболеваемости в ноябре Израиль поэтапно начал открываться для индивидуальных туристов, привитых вакцинами, которые признает Всемирная организация здравоохранения. Это препараты Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson — Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.

Предполагалось, что с 1 декабря привитые «Спутником V» россияне также смогут начать посещать эту страну при условии, что вторая доза вакцины была сделана за последние полгода. Но появление «омикрона» спутало все карты.

После появления первых сообщений об особенно заразном штамме «омикрон» в экстренном порядке был созван правительственный кабинет по борьбе с эпидемией, который ввел двухнедельный запрет туристам на въезд в страну.

Правила были ужесточены также для прибывающих израильтян и постоянно проживающих в Израиле неграждан.

Возвращающимся из-за границы теперь требуется уйти на самоизоляцию на трое суток, которую можно будет прервать при условии двух отрицательных ПЦР-тестов, один из которых сдается в аэропорту по прилете, а второй — на третий день карантина.

Минздрав провозгласил «красными» подавляющее большинство африканских стран. Это означает, что посещать их возможно только при получении особого разрешения специальной комиссии МВД. Всех, кто возвращается оттуда в ближайшие дни, размещают в карантинных гостиницах до получения первого отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Затем их выписывают продолжать самоизоляцию дома. Ее можно будет прервать только после получения отрицательного результата теста на коронавирус на седьмой день.

Кабинет также принял решение вернуть технологические методы отслеживания перемещений тех израильтян, кто обязан находиться на самоизоляции, — чтобы гарантировать, что люди не разносят заразу. Для этого привлекается Служба общей безопасности (ШАБАК).

Медики работают в пункте экспресс-тестирования в Иерусалиме. Фото: EPA-EFE

Надолго все это?

С этим вопросом «Новая» обратилась к министру туризма Израиля Константину Развозову. Он ответил, что начиная с 29 ноября израильские границы закрыты для въездного туризма из всех стран сроком на две недели (до 12 декабря), «пока не прояснится ситуация с новым штаммом коронавируса, влияния и последствий которого мы пока не знаем».

«Правительство и кабинет по коронавирусу приняли решение действовать незамедлительно, прервать цепь распространения заболевания, пока выявленных зараженных — единицы, с тем чтобы не допустить начала новой, пятой волны, — пояснил министр. — Лучшие специалисты минздрава Израиля заняты изучением нового штамма и уровнем его сопротивляемости вакцине. Если выяснится, что новый штамм опасен не больше, чем предыдущий, я, разумеется, первый потребую снятия ограничений».

Новые ограничения в основном касаются прибывающих из-за границы, внутри страны серьезных изменений не произошло.

По словам министра, это связано с нынешними приоритетами правительства, среди них — сохранение здоровья израильтян и поддержание ситуации, при которой как экономика, так и система образования продолжают функционировать в обычном режиме.

«Как министр туризма я понимаю, что вся отрасль, за которую я отвечаю, находится в данный момент в очень тяжелом положении и вновь терпит огромный удар, — добавил Константин Развозов. — Мы только-только открыли границы для вакцинированных туристов — к нам с начала месяца успели приехать более 60 тыс. туристов, вскоре должен был быть принят механизм въезда для туристов, вакцинированных «Спутником V», и вновь ситуация нас отбрасывает назад. Поэтому моя главная задача сегодня — разработать немедленный пакет компенсаций для работников туристической отрасли».

Министр туризма Израиля Константин Развозов. Фото: EPA-EFE

На вопрос, признает ли Израиль «Спутник V» и, если да, как именно это будет работать, министр ответил утвердительно, но добавил, что правила признания российской вакцины будут опубликованы отдельно — позже. Ранее он говорил, что это будет связано с результатами анализа на антитела.

Важно отметить, что при исключительных гуманитарных случаях в Израиль все еще можно въехать официально. Но для этого необходимо разрешение комиссии по особым случаям при МВД. Для подачи заявки следует заполнить электронную форму и аргументировать необходимость и безотлагательность своего прибытия.

Комиссия выдает такие разрешения скупо и только родственникам первой линии для участия в похоронах, свадьбах и бар-/бат-мицвах. Также исключение может быть сделано исследователям, спортсменам, культурным деятелям, прибывающим на конкретное мероприятие.

Что касается медицинского туризма, то в Израиль будут допущены только те пациенты, которым в случае отказа угрожает смерть, и это должен подтвердить директор/замдиректора больницы.

Эпидемиологическая обстановка в Израиле

В плане заболеваемости Израиль сейчас находится на нижней точке после четвертой волны. Количество новых инфицированных и пациентов с тяжелой формой COVID-19 стабильно сокращается с сентября. В стране действуют минимальные ограничения — такие, как обязанность носить защитную маску в общественном транспорте и в помещении. На улице можно находиться без маски.

Темпы вакцинации в Израиле в последние месяцы замедлились, но в целом достаточно высокие. Хотя бы одну прививку от коронавируса сделали 68 процентов населения Израиля и 93 процента израильтян в возрасте 18 лет и старше. Две дозы вакцины получили 62 процента израильтян и 85 процентов взрослых. Третью дозу, «бустер» — 44 процента населения Израиля и 60 процентов совершеннолетних жителей страны.

С 23 ноября началась иммунизация детей в возрасте 5–11 лет.

При этом израильские эксперты уже предупреждают о том, что в ближайшее время может начаться пятая волна эпидемии. Этому может поспособствовать проникновение в страну «омикрона», скорость заражения которого в 1,3 раза выше, чем у «дельты».

Израильские и южноафриканские исследования предварительно показывают, что действующая вакцина достаточно хорошо защищает от этого штамма: три прививки на 90 процентов эффективно предотвращают инфицирование и тяжелый ход болезни, по сравнению с 95 процентами против «дельты». Но существенная часть населения все еще не привита, либо у нее истекает срок действия вакцины.

Роман Янушевский, специально для «Новой»

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