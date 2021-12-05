 

Мнение: Новые собственники ВКонтакте

05.12.2021, 20:04, Разное
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Структура медийной собственности новых владельцев ВКонтакте.

Источник: Colonel Cassad



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