 

Мнение: Довакцинировался

05.12.2021, 20:03, Разное
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– Капитан Муртазин чипизацию завершил, к приему и раздаче интернета G5 готов!

Видимо, так должен был я доложить, если бы служил в армии, после того, как вчера завершил процесс ревакцинации и сделал второй укол вакцины Спутник. Можно сказать, что довакцинировался. В первый-то раз вакцинировался еще в феврале-марте.

Вчера мне выдали вот такой вот сертификат.

Это притом, что после первого укола получил сертификат старого образца.

Но этот документ у меня вчера изъяли, выдав новый…

Вакцинировался я в ГУМе, в пункте вакцинации для понаехавших.

Народу было много, но очередь шла быстро. На все про все мне понадобилось минут 15-20, не больше.

Удивительно, что на Красной площади людей было ничуть не меньше, чем в доковидные времена…

Источник: Ирек Муртазин



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