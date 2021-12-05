Мнение: Довакцинировался
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Видимо, так должен был я доложить, если бы служил в армии, после того, как вчера завершил процесс ревакцинации и сделал второй укол вакцины Спутник. Можно сказать, что довакцинировался. В первый-то раз вакцинировался еще в феврале-марте.
Вчера мне выдали вот такой вот сертификат.
Это притом, что после первого укола получил сертификат старого образца.
Но этот документ у меня вчера изъяли, выдав новый…
Вакцинировался я в ГУМе, в пункте вакцинации для понаехавших.
Народу было много, но очередь шла быстро. На все про все мне понадобилось минут 15-20, не больше.
Удивительно, что на Красной площади людей было ничуть не меньше, чем в доковидные времена…
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Источник: Ирек Муртазин
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