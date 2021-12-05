 

Путин: Власти РФ всячески поддерживают волонтерскую деятельность

05.12.2021, 20:02, Новости дня
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Российские власти всячески стараются поддерживать волонтерскую деятельность, в ней участвуют сотни тысяч людей, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

«Сейчас у нас проходит акция, в течение всех этих, к сожалению, двух с лишним лет пандемии, под названием #МЫВМЕСТЕ. Это приобрело характер целого движения. В нем участвуют сотни тысяч людей и они оказали поддержку уже 6,5 млн людей. Мы всячески стараемся поддержать эти начинания и эту деятельность», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.



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