Путин: Власти РФ всячески поддерживают волонтерскую деятельность

Российские власти всячески стараются поддерживать волонтерскую деятельность, в ней участвуют сотни тысяч людей, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

«Сейчас у нас проходит акция, в течение всех этих, к сожалению, двух с лишним лет пандемии, под названием #МЫВМЕСТЕ. Это приобрело характер целого движения. В нем участвуют сотни тысяч людей и они оказали поддержку уже 6,5 млн людей. Мы всячески стараемся поддержать эти начинания и эту деятельность», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.