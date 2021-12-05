 

Путин заявил, что РФ старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации

05.12.2021, 20:02, Новости дня
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Россия в вопросах вакцинации населения от коронавируса старается идти по пути убеждения, а не принуждения, в последнее время заметен результат, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

«Важнейшая задача здесь – это вакцинация населения. И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации. Надо сказать, что, в целом, особенно в последнее время, видим, что это приносит нужный результат», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Путин по итогам совещания с членами правительства утвердил перечень поручений, в числе которых содержится рекомендация губернаторам взять под личный контроль введение ограничений из-за COVID-19 и наращивание темпов вакцинации населения. 



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