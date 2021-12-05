 

На орбиту запустят спутник для отслеживания выбросов углекислого газа

05.12.2021, 20:00, Новости дня
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Европейское космическое агентство планирует осуществить запуск специального спутника, который станет следить с орбиты за выбросами углекислого газа в атмосферу с территории всех стран мира. В будущем хотят создать целую флотилию таких аппаратов.

Создание спутника предусмотрено специальной программой, получившей название «Коперник».

В данный момент система оценки выбросов углекислого газа производится по количеству потребляемой энергии. Однако технологический уровень везде разный. А потому данные предоставляются с большой погрешностью. Спутниковые технологии позволят усовершенствовать систему. Очевидно, будет усилено и международное давление на страны, игнорирующие требования по снижению выбросов парниковых газов.



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