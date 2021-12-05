Посмотрев на ночное небо, россияне увидят рекламу

В будущем году РФ запустит первый в истории орбитальный спутник, задачей которого станет показ рекламы прямо из космоса. На ночном небе это будет выглядеть потрясающе, считают авторы проекта.

Запуск планируется в рамках работы стартапа Avant Space. Если коммерческая составляющая окажется удачной, возможно, в дальнейшем можно будет подумать и о других аналогичных аппаратах, считают эксперты.

Рекламные изображения «нарисует» специальная лазерная установка. Речь идет о принципиально новых возможностях в сфере маркетинга. Но есть и плохая новость. Возможно, когда-нибудь в не таком уж далеком будущем, посмотрев на ночное небо, мы увидим не звезды, а только логотипы крупных компаний.