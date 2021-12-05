 

Посмотрев на ночное небо, россияне увидят рекламу

05.12.2021, 20:00, Новости дня
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В будущем году РФ запустит первый в истории орбитальный спутник, задачей которого станет показ рекламы прямо из космоса. На ночном небе это будет выглядеть потрясающе, считают авторы проекта.

Запуск планируется в рамках работы стартапа Avant Space. Если коммерческая составляющая окажется удачной, возможно, в дальнейшем можно будет подумать и о других аналогичных аппаратах, считают эксперты.

Рекламные изображения «нарисует» специальная лазерная установка. Речь идет о принципиально новых возможностях в сфере маркетинга. Но есть и плохая новость. Возможно, когда-нибудь в не таком уж далеком будущем, посмотрев на ночное небо, мы увидим не звезды, а только логотипы крупных компаний.



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