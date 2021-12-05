Мнение: Почему не снижается смертность, обязательная вакцинация и заработок на антиваксерах

1. Хотя бы одну прививку от ковида в России получила уже почти половина населения. Но почему же тогда коронавирусная смертность не снижается, а держится примерно на одном и том же уровне? Видимо, мы сейчас в такой ситуации, когда нужно очень быстро бежать, чтобы просто оставаться на месте. Вот что пишет основатель канала «Сделано у нас»

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/vot-vam-dokazatelstvo-chto-vakcinaciia-rabotaet-neosporimoe-61994c2a631f142cf30f4c6e

…посмотрим на Чехию. Уровень вакцинации не очень высокий, менее 60%.

Последняя волна заболеваемости повторила вторую. Кстати, штамм Дельта гораздо более заразный чем его предки, но волна в Чехии как видим такая же как предыдущая, а должна быть в несколько раз выше. Это благодаря вакцинации.

Но посмотрите на график смертности. Хотя заболеваемость как в прошлую волну, смертность более чем вдвое ниже. Это при том что пока уровень вакцинации невысокий.

Но по сравнению с Россией в Чехии уровень вакцинации высочайший. Впрочем, там собираются вводить локдаун для не вакцинированных. И поверьте — введут.

Посмотрите теперь на графики России. Они вообще не такие как у всех.

У нас и волна заболеваемости выше чем все предыдущие, чего нет вообще ни у кого. И смертность еще выше чем предыдущие. Потому что низкий уровень вакцинации не способен компенсировать большую опасность Дельта-штамма. <…>

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». Очень хорошо видно как хорошо работают вакцины. Важно смотреть на фоне “довакцинных” времен, и делать скидку на большую опасность дельта-штамма. Но даже несмотря на это, большую заразность и смертельность, вакцины работают и смертность везде, где люди хорошо прививаются, значительно снизилась.

Но, почему смертность ниже? Потому что вакцинация людей 60+ там доходит до 90% и выше. А среди них максимальная смертность. Вирус теперь ходит в основном среди молодежи.

Например, по Израилю:

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 61% зараженных в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 59% тяжелобольных старше 60 лет.

Впрочем, почти во всех странах начали прививать уже и детей. Причем с 12 лет прививают давно, но возраст снижается, например, в Израиле:

10 ноября было рекомендовано проводить вакцинацию детей, начиная с пятилетнего возраста. Ожидается, что вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет начнется на следующей неделе.

Так что все очевидно. И когда опять услышите “в стране N очередной всплеск заболеваний”, просто посмотрите на уровень вакцинации, смертности и сравните с предыдущими периодами. И все тогда cразу станет на свои места.

В России, согласно доступной статистике, ранее не было столь же мощных всплесков смертности от ковида, как в западных странах. Однако на Западе массовая смертность серьёзно напугала народ и подстегнула вакцинацию, благодаря которой теперь смертность в привитых странах гораздо ниже, чем в России.

Тем временем в ЮАР, где с прививками также медлят, успел появится и начал быстро распространяться по миру новый ковидный штамм Омикрон.

В ответ на это в Рунете немедленно начали рисовать демотиваторы в духе: «нас и Дельта не испугала, а уж Омикрон и подавно. Мы и дальше будем беспечными».

2. В Австрии готовят законопроект об обязательной вакцинации с 1 февраля. За отказ от прививки собираются штрафовать на 7200 евро (600 тысяч рублей):

https://tass.ru/obschestvo/13059311

В Германии преемник Ангелы Меркель, будущий канцлер Олаф Шольц, также планирует сделать вакцинацию обязательной после своего вступления в должность:

https://lenta.ru/news/2021/11/30/scholz/

В России тем временем ввели обязательный 20-дневный карантин для туристов, вернувшихся из Южной Африки. 20 из 170 человек отказались ехать на изоляцию в Сергиев Посад и устроили бойкот в аэропорту, «пока их не отпустят домой»:

https://lenta.ru/news/2021/12/04/yar/

У двоих прилетевших из ЮАР был выявлен положительный тест на коронавирус (пока неизвестно, какого штамма):

https://lenta.ru/news/2021/12/03/rospotrebb/

Интересно, как бы поступили с разносчиками инфекции в каком-нибудь Китае, который показательно огородил свои границы от коронавируса? Устроили бы им карантин прямо в аэропорту? Отправили бы обратно в ЮАР?

3. Инвесторы думают сейчас, как бы заработать на падении акций из-за выявления южноафриканского штамма коронавируса, что бы такого купить подешевле, что потом гарантированно вырастет:

https://lenta.ru/news/2021/12/02/spow/

Экспорт российских вакцин в другие страны приносит доход, но это небольшие деньги по сравнению с расходами на вакцинацию внутри страны, а также с огромными затратами на лечение больных ковидом. И чем дольше вакцинация будет затягиваться, тем больше будут расходы.

Государству следовало бы бороться с конспирологами их же оружием. Продавать пластыри для моментального отсоса вакцины, приложения на мобильник для нейтрализации прививки, гомеопатические таблетки, разлагающие компоненты вакцины на безвредные вещества…