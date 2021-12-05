 

Ученый оценил вероятность повторного заражения штаммом “омикрон” переболевшими COVID-19

05.12.2021, 19:46, Разное
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Южноафриканский ученый Виллем Ханеком недавно дал интервью одному из зарубежных телеканалов, в котором прокомментировал результаты первых исследований нового штамма SARS-CoV-2 – “омикрон”. В частности, медик оценил риск переболевших ранее COVID-19 заразиться
Отправной точкой беседы с профессором Виллемом Ханекомом, представляющим Африканский научно-исследовательский университет здоровья (ЮАР), стал тот факт, что именно на юге Африки новый штамм “омикрон” был зафиксирован впервые в ноябре текущего года. Соответственно, жители данного региона в настоящее время имеют наиболее массовое представительство среди пациентов с этим диагнозом и являются участниками исследований новой версии вируса. Описывая “омикрон”, южноафриканский ученый, в целом, выразил солидарность с мнением большинства представителей мировой медицины, отмечая очень высокую заразность штамма, равно как и стремительные масштабы его распространения. Тем не менее, медик упомянул, что, согласно результатам его исследования, вероятность заражения “омикрон”-штаммом лиц, уже переболевших COVID-19, не превышает 1%, а само течение болезни является легким.

Специалист также отметил, что наиболее часто заражение “омикроном” происходило среди молодого контингента населения, и в особенности – у лиц, не прошедших вакцинацию. Впрочем, Виллем Ханеком подчеркнул, что не следует пренебрегать осторожностью, так как новый штамм лишь начал распространяться по планете и еще не исследован в полной мере. Соответственно, медик призвал население сохранять приверженность всем мерам защиты против коронавируса, и прежде всего – необходимости вакцинации. Материалы беседы с экспертом были размещены на ресурсе канала Sky news.

Источник: www.interfax.ru



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