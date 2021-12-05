Умер основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

Основатель популярного фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн скончался на 76-м году. Информацию подтвердила его супруга Наталья.

Она в разговоре с журналистами выразила благодарность за слова соболезнования. Однако жительница сразу же заявила, что у нее нет сил говорить.

17 ноября появилась информация о госпитализации Марка Рудинштейна. Он попал в одну из столичных больниц с сердечным приступом. Сам же продюсер говорил, что чувствует себя очень плохо. Позже его супруга уточняла, что пациента перевели в отделение реанимации. В ночь на 25 ноября продюсер впал в кому.

Марк Рудинштейн 15 лет руководил «Кинотавром». Также он известен как продюсер и актер. О причине смерти пока ничего не сообщается. Информация о дате и месте прощания будет опубликована позже.

Источник: www.rbc.ru