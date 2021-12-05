 

В Беларуси вызвали военного атташе Украины и заявили об “участившихся нарушениях границы украинской стороной”

05.12.2021, 19:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“5 декабря 2021 года в департамент международного военного сотрудничества министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве”, – говорится в сообщении.

В белорусском ведомстве продолжают настаивать, что украинский вертолет Ми-8 пересек границу в районе Новой Рудни.

“Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно. Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также о проведении на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями Вооруженных сил Украины”, – объяснили в минобороны Беларуси.

В Минске утверждают, что “совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении”.

Контекст:

4 декабря белорусская погранслужба опубликовала видео с якобы нарушением границы украинским военным вертолетом Ми-8. Ведомство утверждает, что вертолет залетел на территорию Беларуси на глубину одного километра, о чем якобы проинформировали украинскую сторону.

Представитель Государственной пограничной службы Украины опроверг информацию белорусской стороны, подчеркнув, что подобного инцидента не фиксировали. Отдельно в Facebook ГПСУ подтвердила, что в ходе начавшейся 23 ноября операции “Полесье” возле границы с Беларусью используется авиация.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара

18.02 / Набиуллина предложила свернуть льготную ипотеку под 6,5%

16.10 / В США предложение Путина назвали «политическим подарком Трампу»

23.09 / В Австралии занялись спасением черных дельфинов

23.06 / Глава чеченской диаспоры: По доносам без суда и следствия чеченцев назначают виновными и выдворяют из страны

11.10 / Число инфицированных коронавирусом в Индии превысило 7 млн человек

10.09 / Звезда сериала Star Trekподал иск против Спейси за домогательства

20.07 / В ДТП с въехавшим в остановку автобусом в Москве погиб человек

26.05 / “Никому не сказала об этом, даже маме”. Полякова рассказала о домогательствах учителя физкультуры

27.02 / У потерпевшего по делу Стерненко были следы трех ранений и разорванная ноздря – эксперт-криминолог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика