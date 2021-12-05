Гололедица, мокрый снег и туман. ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды

“6 декабря в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)”, – сообщили спасатели.

Ночью и утром в южных и центральных областях Украины ожидается туман, видимость 200-500 метров.

“Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны”, – уточнили в ГСЧС.

Контекст:

Синоптики 3 декабря обещали на выходные осадки и похолодание.

К утру 4 декабря из-за сильного ветра было обесточено 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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