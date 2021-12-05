 

Гололедица, мокрый снег и туман. ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды

05.12.2021, 19:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“6 декабря в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)”, – сообщили спасатели.

Ночью и утром в южных и центральных областях Украины ожидается туман, видимость 200-500 метров.

“Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны”, – уточнили в ГСЧС.

 

Контекст:

Синоптики 3 декабря обещали на выходные осадки и похолодание.

К утру 4 декабря из-за сильного ветра было обесточено 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Цена на газ в Европе приблизилась к отметке в $1000

29.10 / Newsweek – жители Великобритании предрекли победу Байдена на выборах в США

04.09 / Полиция под Челябинском потребовала зарыть урожай в землю

01.07 / “Укртранснафта” начала управлять частью “трубы Медведчука”

05.08 / Украинские правоохранители объявили о подозрении “судье ДНР”, который выносил незаконный “приговор” украинке

21.11 / В России зафиксирован максимальный суточный прирост больных COVID-19 с начала пандемии

18.10 / В мире: Зеленский вербует Эрдогана на противостояние с Россией

15.08 / В РФ подтвердили 5 тыс. новых случаев коронавируса

06.12 / Китайский космический аппарат совершил стыковку на «трассе Кондратюка»

05.12 / Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии выросло до 14 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика