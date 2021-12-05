В России прокуратура требует увеличить срок заключения для карельского историка Дмитриева

По словам защитника Дмитриева, такое ходатайство прокуроры озвучили 3 декабря на судебном заседании в городском суде Петрозаводска.

22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорил к 3,5 годам колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, историк должен был выйти на свободу в ноябре.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии пересмотрел приговор и назначил Дмитриеву 13 лет колонии строгого режима. В феврале 2021 года кассационный суд оставил приговор в силе. ТАСС пишет, что это решение оспорено.

Контекст:

В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО по подозрению в распространении детской порнографии. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.

14 июня того же года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Дмитриева задержали снова, позднее его арестовали. Следком РФ предъявил Дмитриеву обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью – так обвинение квалифицировало прикосновения к телу ребенка, которые сам Дмитриев объяснял необходимым уходом за девочкой. Его также лишили опеки над приемной дочерью.

Дмитриев не признает себя виновным ни по одному из предъявленных обвинений, объясняя действия, вмененные ему в качестве развратных и насильственных, родительским уходом за ребенком, который после детского дома имел целый ряд проблем со здоровьем и нуждался в повышенном внимании, контроле физического развития и состояния здоровья, родительской помощи в бытовых ситуациях. В деле есть медицинские справки, которые подтверждают явный дефицит веса (более 30%), проблемы с развитием внутренних органов, а также энурез у дочери. В деле также было две экспертизы, которые подтвердили, что Дмитриев не страдает педофилией.

Историк известен тем, что в 1997 году обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий, идущую вразрез с официальной оценкой исторических событий.

Правозащитный центр “Мемориал” признал историка политзаключенным, а сам “Мемориал” в России признан иностранным агентом.

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