Умер создатель фестиваля “Кинотавр” Марк Рудинштейн
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Продюсеру было 75 лет.
Рудинштейн был госпитализирован 16 ноября, сообщало агентство ТАСС. 25 ноября продюсер перенес инфаркт, он находился в реанимации, писало ТАСС.
Контекст:
Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Он создал кинофестивали “Кинотавр” и “Кинотаврик”.
Рудинштейн снялся в более чем 20 фильмах, в частности “Короткое дыхание любви”, “Приходи на меня посмотреть”, телесериале “Вольф Мессинг”.
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