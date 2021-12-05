 

Умер создатель фестиваля “Кинотавр” Марк Рудинштейн

05.12.2021, 19:44, Новости дня
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Продюсеру было 75 лет.

Рудинштейн был госпитализирован 16 ноября, сообщало агентство ТАСС. 25 ноября продюсер перенес инфаркт, он находился в реанимации, писало ТАСС.

Контекст:

Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Он создал кинофестивали “Кинотавр” и “Кинотаврик”.

Рудинштейн снялся в более чем 20 фильмах, в частности “Короткое дыхание любви”, “Приходи на меня посмотреть”, телесериале “Вольф Мессинг”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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