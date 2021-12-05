 

Польские пограничники задержали российский сухогруз «Руслана»

05.12.2021, 19:28, Разное
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…свернувший с курса на порт. Капитан и члены экипажа были пьяны.

Польские пограничники задержали в Гданьском заливе Балтийского моря российский сухогруз «Руслана», свернувший с курса на порт. Об этом сообщают польское радио RMF24 и информационный портал PortalMorski.

Фото: PortalMorski

По данным портала, после изменения заданного маршрута экипаж корабля перестал отвечать на попытки пограничников связаться с ними. Тогда Морская поисково-спасательная служба (SAR) направила к месту аварии спасательное судно Wind.

На борту сухогруза польские пограничники установили состояние алкогольного опьянения у капитана судна и двух моряков. Концентрация алкоголя в крови капитана составляла 1 промилле, у двух других членов экипажа — 1,5 промилле.

Грузовое судно совершило резкий поворот на 180 градусов и таким образом избежало выхода на мель. Сейчас нет информации о том, была ли резкая смена курса совершена для того, чтобы не сесть на мель, или из-за сигналов спасательного судна, уточняет PortalMorski.

О происшествии были проинформированы полиция и прокуратура, добавляет RMF24.

Сухогруз «Руслана» принадлежит судоходной компании ООО «Трансфлот» из Санкт-Петербурга. Длина судна составляет 119 метров, а грузоподъемность достигает 7697 тонн.

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Источник: Новая газета



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