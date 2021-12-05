Почему потускнел покойный Градский? – Личное мнение

Жена покойного ныне Иосифа Кобзона Нинель тяжело переносит утрату исполнителя Градского.

Ну, а чего? Грустно, когда уходят друзья. Особенно, близкие.



Фото: Соцсети

В эфире телеканала НТВ Нинель рассказала, что её любил не только Кобзон, но и усопший Градский.

Как дело было? Рассказываю: Градский потускнел!

Подробнее пусть расскажет сама Нинель — первоисточник всё-таки:

«У него был концерт, весь концерт он пел мне, потом в конце подарил мне цветы. Я сказала: «Спасибо вам большое от всей нашей семьи Кобзонов». Он немного потускнел. Почему-то так повелось, что каждый день рождения я дарила ему черную водолазку».

Обидно, наверное, слышать, что красивая женщина замужем. Да ещё и намекает: спасибо за цветы вам от всех Кобзонов!

Что было делать Градскому, получившему отворот-поворот? Он потускнел. Немного потускнел, но Нинель заметила — наверное, приглядывалась.

Потом повелось дарить Градскому чёрные водолазки. В них он не так отсвечивал, а ещё больше тускнел.

А всё почему? Потому что, вместо свидания, покойному Градскому Нинель дарила водолазку.

Ну, так рассказывает вдова — как там на самом деле было, не могу сказать. Не родилась тогда ещё, простите.

К чему это я? Ах, да: мы уже вполне нормально воспринимаем традицию фотографий с покойными. Умер кто-нибудь? Весь инстаграм завален фоточками известных людей с усопшими.

Вот я с покойным! А вот я! И я! И, конечно, я! Видите, как мы были близки — не то, что вы!

Вот и романтические откровения мы уже воспринимаем как норму. Умер кто-то? У меня был с ним роман!

А у вас был роман с кем-то ныне покойным? Рассказывайте, пока вас кто-нибудь не опередил!

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