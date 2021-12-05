Мнение: Финал Сингапурского мятежа

Расстрел солдат-мусульман отказавшихся воевать против Османской Империи.

В феврале 1915 года солдат 5-го легкого пехотного полка британской армии огорошили новостью о том, что им предстоит отправиться на фронт, где их противником будут турки.

Так как в составе полка в основном были мусульмане из Пенджаба и других индийских территорий, солдаты отказались воевать с единоверцами и подняли мятеж. после того, как британские офицеры объяснили туземным солдатами, что их мнение никого не волнует и воевать они будут против того на кого укажут.

Такой подход индийских мусульман не устроил и они обосновали свою позицию делом. Около 800 мятежников убили 40 британских солдат и офицеров (всего в ходе мятежа погибло 47 британцев, в том числе и гражданские), захватили арсенал и оставили Сингапур без защиты.

Через пару дней подъехали карательные отряды, которые рассеяли или перебили мятежников. 47 человек публично расстреляли. 73 человека получили длительные сроки заключения, часть восставших солдат бежали в джунгли и поймать смогли далеко не всех.

Данное выступление сыграло немаловажную роль в дальнейших уступках британских колонизаторов в Индии.

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