 

Мнение: Почему взлетел «Летчик-истребитель»?

05.12.2021, 19:18, Разное
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Текст про майора Савельева, по недосмотру техников сбившего истребитель Су-30М2, и с которого Родина требует миллиард рублей и грозит посадить на 7 лет, неожиданно вызвал невероятный интерес читателей. Уже в первые сутки материал прочитали более 300 тыс человек. А сейчас количество прочтений более 474 тыс.


Это, конечно, меньше, чем у колонки «Кто должен мыть полы в бараках?». Тот текст про визит Марии Бутиной в колонию к Алексею Навальному прочитали более 590 тыс читателей.

Но и 474 тыс. – это тоже много. В чем причина такого ажиотажного интереса к тексту про майора Савельева? Возможно, что это интерес просто к темам АРМИЯ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ, которые сошлись в одной точке. Или дело в чем-то совсем другом?

Источник: Ирек Муртазин



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