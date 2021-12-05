 

Путин поддержал законопроект о страховании жизни и здоровья добровольцев

05.12.2021, 19:16, Новости дня
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Выступая на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе – 2021» президент РФ Владимир Путин сообщил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу в ближайшее время.

«В ноябре 2020 года, еще будучи общественником, я обращался к парламенту с предложением рассмотреть инициативу по страхованию волонтеров. Работая вместе с героями из «Волонтеров-медиков», «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», «Россоюзспаса», «Лизы Алерт», «Добровольных пожарных», «Молодежки ОНФ», знаю не понаслышке насколько это важно. Прошел год, нашу инициативу и концепцию законопроекта поддержала фракция «Единая Россия» и лично секретарь Генсовета Андрей Турчак. И сегодня, в День добровольца на форуме #МЫВМЕСТЕ его поддержал президент», – написал председатель комитета по молодежной политике Государственной Думы Артем Метелев в своем Telegram-канале.

Законопроект подразумевает введение на федеральном и региональном уровнях обязательного страхования жизни и здоровья добровольцев в сферах деятельности, создающих повышенный риск: в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в тушении пожаров, в проведении аварийно-спасательных работ; в оказании медицинскими организациями медицинской помощи гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; в осуществлении деятельности по поиску лиц, пропавших без вести.



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