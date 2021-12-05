 

Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом

05.12.2021, 19:16, Новости дня
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Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев» пообещал, что коммунальные службы будут круглосуточно бороться с гололедом, «посыпая дороги снегом».

«Всегда, когда снег, у нас Киев – сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть, все подготовлены, ждем», – сообщил Кличко, вероятно, имея ввиду, что на дорогах будут рассыпать песок или соль для меньшего скольжения. Он не заметил своей оговорки и продолжил речь, информирует «Фокус».

Он также призвал по возможности чаще пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей, чтобы избежать коллапса из-за снегопадов.

Ранее Кличко сообщил, что хочет вернуть районные советы в украинскую столицу, которые «забрал режим экс-президента Украины Виктора Януковича» в 2010 году.



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