 

Умер создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

05.12.2021, 19:16, Новости дня
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В возрасте 75 лет умер создатель «Кинотавра», продюсер Марк Рудинштейн, сообщил источник в его окружении.

«Марк умер час назад в больнице на Таганке», – рассказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что Рудинштейн находится в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Продюсер впал в кому 24 на 25 ноября.

Он известен как создатель фестиваля «Кинотавр», продюсер и актер. Среди работ с его участием – мелодрама «Приходи на меня посмотреть», детектив «Завтра будет завтра», драма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», мелодрама «Московская сага» и другие.

15 лет «Кинотавром» руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году фестиваль возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение – фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.



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