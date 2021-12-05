Умер создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

В возрасте 75 лет умер создатель «Кинотавра», продюсер Марк Рудинштейн, сообщил источник в его окружении.

«Марк умер час назад в больнице на Таганке», – рассказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что Рудинштейн находится в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Продюсер впал в кому 24 на 25 ноября.

Он известен как создатель фестиваля «Кинотавр», продюсер и актер. Среди работ с его участием – мелодрама «Приходи на меня посмотреть», детектив «Завтра будет завтра», драма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», мелодрама «Московская сага» и другие.

15 лет «Кинотавром» руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году фестиваль возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение – фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.